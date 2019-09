Autonomia: a Venezia domenica va in scena la Festa dei Popoli del Nord

Venezia, 12 set. (AdnKronos) – Mentre Matteo Salvini riunirà i suoi sostenitori nella tradizionale Festa di Pontida, gli indipendentisti, non solo italiani, manifesteranno domenica prossima 15 settembre a Venezia, dove hanno organizzato la ‘Festa dei Popoli del Nord, in programma in Campo Campo San Giacomo dell’Orio dalle ore 11. Sarà la seconda edizione della Festa dei Popoli del Nord organizzata dalla Confederazione Grande Nord. Vi parteciperanno tra gli altri: Roberto Bernardelli, Presidente della Confederazione Grande Nord, Monica Rizzi Segretaria organizzativa di Grande Nord, il Segretario lombardo di Grande Nord, Davide Boni, Angelo Alessandri segretario di Grande Nord Emilia Romagna, Corrado Callegari segretario Grande Nord del Veneto, Walter Togni Segretario Grande Nord Piemonte, Luigi Basso Segretario Grande Nord Liguria, Pier Rio Segretario Grande Nord del Trentino, Michele Favero – Indipendenza Veneta.

Sono previsti sul palco anche interventi di Gianfranco Rotondi di Forza Italia e Stefano Parisi di Energie per l’Italia, del Generale Antonio Pappalardo del Movimento Liberazione Italia, Davide Zenati presidente di Forza Centro e Anna Maria Chiantini in rappresentanza di Toscana, Umbria e Marche. Ed è prevista anche la partecipazione di delegazioni degli indipendentisti scozzesi e catalani e dei gilet arancioni.

