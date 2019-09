Petrarca Rugby: MACRON PER CINQUE STAGIONI SPONSOR TECNICO DELL’ARGOS PETRARCA RUGBY

BOLOGNA, 11 settembre 2019. Macron, azienda italiana leader internazionale nel settore del teamwear, rafforza ulteriormente la propria leadership nel mondo del rugby annunciando l’avvenuto accordo di partnership tecnica con il Petrarca Rugby, storico club padovano tra i più titolati nella storia del rugby italiano.

Il Petrarca Rugby è stato fondato nel 1947 e nel proprio palmares vanta ben 13 scudetti e due Coppe Italia. Nelle fila del club veneto hanno militato grandi campioni, che hanno scritto la storia del rugby internazionale, e tantissimi Azzurri.

“Il Petrarca Rugby è un pezzo importante della storia del rugby e Padova è una città dove il rugby si respira in ogni luogo. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – L’ingresso di un club italiano così importante e prestigioso conferma quanto Macron sia sempre più brand leader nel mondo della palla ovale. Siamo certi che insieme alla staff del Petrarca potremo sviluppare prodotti che ‘ raccontino‘ la storia di questa gloriosa società e che saranno indossati con grande orgoglio dai giocatori, dallo staff tecnico e dai tanti tifosi patavini”.

Così il Presidente del Petrarca Rugby Alessandro Banzato:

”Siamo felici di accogliere gli amici di Macron tra i sostenitori dell’Argos Petrarca Rugby. Sono sicuro che la nostra partnership riserverà tante soddisfazioni per entrambi”.

All’accordo farà seguito la presentazione delle nuove divise dell’Argos Petrarca Rugby che saranno caratterizzate, così come tutti i capi tecnici, dalla nuova icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione. La filosofia Macron: “Work hard. Play harder”.

Macron è brand leader a livello internazionale nel mondo del rugby dove, alle prestigiose partnership con la Federazione Italiana Rugby e con la Scottish Rugby, entrambe protagoniste nel Torneo 6 Nazioni, si aggiungono quelle con la Federazione Portoghese, la Federazione Tedesca e la New Zealand Rugby League. A livello di club, Macron in Europa, “veste”, le franchigie gallesi dei Cardiff Blues e degli Scarlets, le scozzesi Edinburgh Rugby e Glasgow Warriors, Northampton Saints e Newcastle Falcons in Inghilterra, Section Paloise, LOU Rugby e Biarritz Olympique Pays Basque in Francia. Dallo scorso anno Macron è inoltre Match Official Kit Supplier del Guinness PRO14 fornendo materiale tecnico agli arbitri e allo staff del prestigioso torneo.

Macron (www.macron.com) è leader europeo nella produzione e vendita di active sportswear. Macron opera in quattro principali aree di business: Teamwear abbigliamento e accessori per sport di squadra (calcio, rugby, basket, volley, baseball, pallamano, calcetto, running); Merchandising official kit, articoli free time e accessori per i tifosi dei club sponsorizzati; Run & Train – abbigliamento tecnico per individual runners e per il fitness; Athleisure abbigliamento sports inspired per il tempo libero, per chi vuol vestire Macron anche fuori dal campo. Macron basa il proprio successo sulla capacità di interpretare al meglio le esigenze di chi pratica sport, sviluppando prodotti di alta tecnicità e qualità.

Macron è Sponsor Tecnico Ufficiale di importanti Club in tutta Europa, tra cui:

Rugby : Scotland Rugby National Team (Scozia); Federazione Italiana Rugby (Italia); Federazione Tedesca Rugby (Germania); Federazione Portoghese Rugby (Portogallo); Guinness Pro 14 (Europa); New Zealand Rugby League (Nuova Zelanda); Glasgow Warriors, Edinburgh Rugby (Scozia), Northampton Saints, Newcastle Falcons (Inghilterra), Scarlets, Cardiff Blues (Galles); Section Paloise, LOU Rugby, Biarritz Olympique Pays Basque (Francia); Zebre Rugby Club, Fiamme Oro, Rugby Colorno 1975, Rugby Bologna 1928 (Italia)

: Scotland Rugby National Team (Scozia); Federazione Italiana Rugby (Italia); Federazione Tedesca Rugby (Germania); Federazione Portoghese Rugby (Portogallo); Guinness Pro 14 (Europa); New Zealand Rugby League (Nuova Zelanda); Glasgow Warriors, Edinburgh Rugby (Scozia), Northampton Saints, Newcastle Falcons (Inghilterra), Scarlets, Cardiff Blues (Galles); Section Paloise, LOU Rugby, Biarritz Olympique Pays Basque (Francia); Zebre Rugby Club, Fiamme Oro, Rugby Colorno 1975, Rugby Bologna 1928 (Italia) Calcio : S.S. Lazio, Bologna FC 1909, Cagliari Calcio, S.P.A.L., Udinese Calcio, Hellas Verona (Italia); Stoke City FC, Nottingham Forest FC, Millwall FC, Bolton Wanderers FC, Reading FC, Bristol Rovers (Inghilterra); OGC Nice, RC de Lens, AJ Auxerre, Gazélec FC Ajaccio (Francia); Real Sociedad, Levante U.D., RC Deportivo de la Coruña, (Spagna); Sporting Clube de Portugal, Vitória Guimarães (Portogallo); Hannover ’96, 1.FC Union Berlin, TSV 1860 München, Karlsruher SC (Germania); St. Pölten, FC Wacker Innsbruck, (Austria); Fussballclub Thun 1898 FC, Sion (Svizzera); Club Brugge KV (Belgio); Stella Rossa Belgrado (Serbia); İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Trabzonspor Kulübü (Turchia); FC Paok, Asteras Tripolis (Grecia); APOEL FC, Omonia FC (Cipro); Hajduk Split (Croazia); Budapest Honvéd FC (Ungheria); Dinamo Bucarest (Romania); FK DAC 1904 Dunajská Streda (Slovacchia); Lech Poznan (Polonia); Phoenix Rising, Miami FC, (USA); CPL (Canada); Audax Italiano, Santiago Wanderers (Cile); FSHF Nazionale di Calcio Albanese (Albania); Nazionale di Calcio Armena (Armenia); UEFA Kit Assistance Scheme: Andorra, Bielorussia, Cipro, Isole Faroe, Lussemburgo, Liechtenstein, San Marino

: S.S. Lazio, Bologna FC 1909, Cagliari Calcio, S.P.A.L., Udinese Calcio, Hellas Verona (Italia); Stoke City FC, Nottingham Forest FC, Millwall FC, Bolton Wanderers FC, Reading FC, Bristol Rovers (Inghilterra); OGC Nice, RC de Lens, AJ Auxerre, Gazélec FC Ajaccio (Francia); Real Sociedad, Levante U.D., RC Deportivo de la Coruña, (Spagna); Sporting Clube de Portugal, Vitória Guimarães (Portogallo); Hannover ’96, 1.FC Union Berlin, TSV 1860 München, Karlsruher SC (Germania); St. Pölten, FC Wacker Innsbruck, (Austria); Fussballclub Thun 1898 FC, Sion (Svizzera); Club Brugge KV (Belgio); Stella Rossa Belgrado (Serbia); İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Trabzonspor Kulübü (Turchia); FC Paok, Asteras Tripolis (Grecia); APOEL FC, Omonia FC (Cipro); Hajduk Split (Croazia); Budapest Honvéd FC (Ungheria); Dinamo Bucarest (Romania); FK DAC 1904 Dunajská Streda (Slovacchia); Lech Poznan (Polonia); Phoenix Rising, Miami FC, (USA); CPL (Canada); Audax Italiano, Santiago Wanderers (Cile); FSHF Nazionale di Calcio Albanese (Albania); Nazionale di Calcio Armena (Armenia); UEFA Kit Assistance Scheme: Andorra, Bielorussia, Cipro, Isole Faroe, Lussemburgo, Liechtenstein, San Marino Basket : Virtus Pallacanestro Bologna, Pallacanestro Varese (Italia); MHP Riesen Ludwigsburg, Basketball Löwen Braunschweig, Rasta Vechta (Germania); Donar Groningen (Olanda); KK Split (Croazia)

: Virtus Pallacanestro Bologna, Pallacanestro Varese (Italia); MHP Riesen Ludwigsburg, Basketball Löwen Braunschweig, Rasta Vechta (Germania); Donar Groningen (Olanda); KK Split (Croazia) Pallavolo : Porto Robur Costa Ravenna, Futura Volley Busto Arsizio (Italia); Netzhoppers KW, Volley Bisons Bühl, Schweriner Sportclub, United Volleys Frankfurt (Germania); Ženskij volejbol’nyj klub Dinamo-Kazan (Russia)

: Porto Robur Costa Ravenna, Futura Volley Busto Arsizio (Italia); Netzhoppers KW, Volley Bisons Bühl, Schweriner Sportclub, United Volleys Frankfurt (Germania); Ženskij volejbol’nyj klub Dinamo-Kazan (Russia) Baseball : Rouen Huskies (Francia)

: Rouen Huskies (Francia) Pallamano: SSV Bozen Loacker, Junior Fasano (Italia), Rimpar Wölfe (Germania)

SSV Bozen Loacker, Junior Fasano (Italia), Rimpar Wölfe (Germania) Hockey in carrozzina: Macron Warriors Viadana Wheelchair Hockey (Italia)

