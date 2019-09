L’alba del secondo governo Conte Alle 10 il giuramento del premier e dei 21 ministri

Martedì il dibattito per la fiducia in Senato, governo pronto a presentare il programma all’insegna di Europa, giovani e lavoro



(AdnKronos) – A meno di un mese da quel fatidico 7 agosto in cui tutto ha cominciato a crollare, la crisi di governo è risolta e una squadra nuova di zecca – o quasi – si appresta a giurare di fronte al Presidente della Repubblica, sotto la guida dello stesso Giuseppe Conte che si pensava inizialmente sarebbe stato la prima vittima. Oggi alle 10, il premier e i suoi 21 ministri arriveranno al Quirinale e, dopo la cerimonia ufficiale di giuramento, si riuniranno nel primo vero consiglio dei ministri.

Una compagine che accontenta il presupposto che il Partito Democratico aveva chiesto per poter benedire l’accordo con i pentastellati, la ‘discontinuità zingarettiana’ che ha causato più di uno stallo durante le trattative. Tra i 21 – un “numero record” secondo Matteo Salvini – 10 di provenienza pentastellata, 9 dal Pd e uno in rappresentanza di Liberi e Uguali. Tra tutti solo due i riconfermati nel proprio dicastero, alla Giustizia e all’Ambiente. Una ghigliottina che neanche l’ex vicepremier è riuscito a superare, dovendo invece cedere il Lavoro a e spostarsi agli Esteri.

Tra le novità, l’introduzione del Ministero dell’Innovazione tecnologica in mano a , del Ministero dello Sport e delle politiche giovanili di e la trasformazione del dicastero presieduto prima da Lorenzo Fontana, e poi per qualche settimana da Barbara Locatelli, in Ministero delle Pari opportunità e della Famiglia, presieduto da . Le donne sono, inoltre, un elemento di rottura. Non tanto per il numero, solo una in più rispetto al Conte I, ma per l’importanza delle cariche. Nello specifico fa notizia quella di , una ‘tecnica’ che raccoglie la pesante eredità di Matteo Salvini all’Interno, in un ministero sorvegliato speciale dall’Europa e non solo. Infine, la presenza di in rappresentanza di Leu alla Salute, forse uno dei ministri più ‘a sinistra’ nella storia politica recente.

Completano la squadra alla Difesa, all’Economia, allo Sviluppo Economico, alle Politiche Agricole, alle Infrastrutture, all’Istruzione mentre a quello dei Beni culturali, con delega al Turismo, torna . Tra i componenti del governo senza portafoglio il ministro per i Rapporti con il Parlamento , alla Pubblica Amminstrazione, agli Affari Regionali e alle Autonomie, ministro per il Sud ed agli Affari Europei.

Si sposta nella ‘stanza dei bottoni’ a palazzo Chigi, in veste di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

Un governo che Di Maio ha definito “ambizioso e coraggioso, in grado di portare avanti provvedimenti per la crescita e lo sviluppo dell’Italia” e che Zingaretti ha siglato come “di svolta, per essere vicino all’Italia che soffre e all’Italia che cresce”. Critiche aspre, ma non inattese, da che invece bolla tutti come “le persone sbagliate al posto sbagliato”.

Lunedì prossimo il premier Conte presenterà per esteso il suo programma “” alla Camera e inizierà il dibattito per la fiducia, che si concluderà il giorno successivo al Senato. Ottenuto il sì delle due Camere, il governo otterrà la pienezza dei poteri.

(Adnkronos)