Friulia investe negli occhiali di Pugnale & Nyleve

Buonocore Galletti Zoppolato Avvocati e Lavorenti & Associati hanno assistito le parti nell’ambito dell’operazione.

Buonocore Galletti Zoppolato Avvocati e Lavorenti & Associati hanno assistito le parti nell’ambito dell’operazione.

Friulia Spa, la società finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, ha perfezionato un’operazione che sancisce il proprio ingresso nel capitale sociale di Pugnale & Nyleve Srl.

L’operazione è stata perfezionata tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da Pugnale & Nyleve e riservato in parte a Friulia e in parte al fondatore e attuale amministratore unico della società, Emanuele Pugnale.

Coerentemente con la propria natura di partner finanziario e strategico di imprese con sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, Friulia ha sottoscritto una partecipazione di minoranza del target, pari al 30% del capitale, mentre le restanti quote resteranno, direttamente o indirettamente, di proprietà di Pugnale.

Le risorse apportate tramite questo aumento di capitale sono finalizzate a consentire l’attuazione di un piano di sviluppo e internazionalizzazione della società, già presente sul mercato italiano e su quello internazionale.

Pugnale & Nyleve è una società con sede a Udine, fondata da Emanuele Pugnale. È attiva nel settore del design, produzione, commercializzazione e distribuzione di occhiali nel segmento lusso, sia per conto proprio sia in qualità di licenziataria di terze parti.

Pugnale & Nyleve ed Emanuele Pugnale sono stati assistiti da Buonocore Galletti Zoppolato Avvocati, con un team coordinato dal socio Andrea Zoppolato, per quanto attiene gli aspetti legali, nonché da Andrea Lavorenti, di Lavorenti & Associati, per le questioni strategiche e attinenti la strutturazione dell’operazione, e da Paolo Pellizzari per gli aspetti fiscali e societari.

Per Friulia Spa, invece, ha agito con un team interno composto da Roberta Terpin, Andrea Cauzer e Daniela Vigini.

Scopri tutti gli incarichi: Andrea Zoppolato – Buonocore Galletti Zoppolato Avvocati; Paolo Pellizzari – Pellizzari Paolo;