Secondo anno della Visita pastorale del vescovo Claudio alle comunità della diocesi di Padova

Si apre il 9 ottobre il secondo anno della Visita pastorale del vescovo Claudio alle parrocchie della diocesi di Padova. «Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno» (At 15,36) è il filo conduttore su cui si muove la presenza del vescovo – che si presenta come figlio, fratello e padre – tra le parrocchie della Diocesi.

Il tono della visita pastorale – orientata a vivere la quotidianità e l’ordinarietà della vita parrocchiale – sarà quello dell’incontro di preti, fedeli, gruppi ecclesiali e comunità parrocchiali, ma anche di malati e anziani.

La Visita pastorale – che rientra anche tra i “compiti” del vescovo, come precisa il Codice di Diritto Canonico ai numeri 396-398 – era stata annunciata e indetta dal vescovo Claudio con una lettera del 18 giugno 2018 (Festa di San Gregorio Barbarigo).

Ad accompagnare questo percorso di Chiesa e del vescovo, ci sarà come di consueto il settimanale diocesano la Difesa del popolo che, in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, e in sinergia con il sito internet diocesano, sta implementando un “atlante della visita pastorale” dove si possono trovare: una fotografia della realtà territoriale ed ecclesiale di volta in volta visitata dal vescovo; gli articoli che nel tempo sono stati scritti su quella zona; il profilo della parrocchia, accompagnato da cenni storici e artistici, indirizzi, notizie sulla vita religiosa…

Queste le tappe della Visita pastorale:

9 – 13 ottobre 2019: Ospedaletto Euganeo, Santa Croce di Ospedaletto Euganeo e Tresto;

16 – 20 ottobre 2019: Cassola e Rossano Veneto;

23 – 27 ottobre 2019: Cervarese S. Croce, Montemerlo e Fossona;

8 – 10 novembre 2019: Brugine e Campagnola;

23 novembre – 1 dicembre 2019: Celeseo, Sant’Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Villatora e Vigorovea;

13 – 22 dicembre 2019: Monselice, S. Giacomo di Monselice, Redentore in Monselice, S. Bortolo di Monselice, S. Cosma di Monselice, Montericco, Monticelli, Marendole, Ca’ Oddo e Schiavonia d’Este;

3 – 12 gennaio 2020: Cittadella, S. Donato di Cittadella, S. Maria di Cittadella, Pozzetto, Ca’ Onorai, Laghi e S. Anna Morosina;

17 – 26 gennaio 2020: Vigodarzere, Tavo, Saletto di Vigodarzere e Terraglione;

6 – 16 febbraio 2020: Rubano, Sarmeola, Bosco di Rubano e Villaguattera;

19 febbraio – 1 marzo 2020: Mestrino, Lissaro, Arlesega, Grisignano di Zocco e Barbano;

8 – 15 marzo 2020: Piovene, Grumello, Rocchette, Chiuppano e Carrè;

20 – 29 marzo 2020: Agna, Prejon, Borgoforte, Frapiero, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e S. Siro di Bagnoli di Sopra;

17 – 26 aprile 2020: Zugliano, Grumolo Pedemonte, Centrale, Zanè e Immacolata in Zanè;

2 – 10 maggio 2020: Fellette, Romano d’Ezzelino, S. Giacomo di Romano d’Ezzelino e Sacro Cuore di Romano d’Ezzelino;

13 – 29 maggio 2020: Vigonza, Pionca, Peraga, Codiverno, Busa di Vigonza e Perarolo;

4 -11 giugno 2020: Camponogara, Campoverardo, Prozzolo, Premaore, Calcroci e Lughetto.

(Diocesi di Padova)