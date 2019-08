Ferrato medaglia d’oro al Mondiale Under 19

Altra soddisfazione per il palleggiatore della serie B della Kioene Padova. A luglio aveva inoltre vinto l’European Youth Olimpic Festival a Baku

Anche la Kioene Padova festeggia il campionato del Mondo Under 19 in Tunisia, dove l’Italia di coach Fanizza ha vinto la medaglia d’oro battendo la Russia in finale per 3-1 (26-24, 21-25, 25-19, 25-18). Nel gruppo Azzurro c’è infatti anche Leonardo Ferrato, palleggiatore dell’Under 20 / serie B bianconera. Dopo la vittoria dell’European Youth Olimpic Festival che si è svolto a Baku a luglio, l’atleta patavino ha conquistato in passato il campionato Europeo Under 17 e un bronzo agli Europei Under 18 nel 2018 (ottenendo tra l’altro il premio come miglior palleggiatore della competizione). Ennesima soddisfazione di annate importanti per Leonardo, con tanto di “debutto” in Superlega nel 2018/19 tra i convocati di coach Valerio Baldovin nella prima sfida di regular season contro la Cucine Lube Civitanova.

Curiosità: grande festa anche a Due Carrare (PD) dove Leonardo abita. La finale è stata seguita in diretta su un maxischermo allestito di fianco al Municipio.

Alberto Sanavia

Ufficio stampa Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)