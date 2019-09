Bomboniere per la Prima Comunione: 5 idee originali

La Prima Comunione è un sacramento molto importante per i bambini, perché se al momento del Battesimo erano ancora piccoli adesso hanno sicuramente una consapevolezza maggiore. Al di là del suo valore religioso però, la Comunione rappresenta anche un’occasione per festeggiare insieme a tutta la famiglia e agli amici più stretti. Si organizza un rinfresco oppure un pranzo in compagnia e si donano agli ospiti le bomboniere, per lasciare anche a loro un bel ricordo di questo momento così importante. Quando arriva il momento di scegliere queste però ci si trova spesso in difficoltà e proprio per tale motivo oggi vi proponiamo 5 idee per delle bomboniere per Comunione originali e molto carine.

#1 Bomboniere sacre

Se volete rimanere sul tradizionale ma al tempo stesso non volete rinunciare a delle bomboniere carine ed originali, ci sono tante varianti che ruotano intorno alla tematica sacra, riproponendola in chiave moderna. Il significato religioso dell’evento viene ripreso solitamente con dei simboli come gli angioletti, la croce o la rappresentazione della Sacra Famiglia. Particolarmente originali sono le bomboniere a clessidra impreziosite da un’elegante e raffinata croce, oppure gli angioletti porta confetti che fanno sempre la loro bellissima figura.

#2 Bomboniere portafoto

Molto gettonate per la Prima Comunione sono anche le bomboniere portafoto: un’idea carina ed originale ma pur sempre in linea con il significato di questa festa. Naturalmente dobbiamo preparare una fotografia carina del bambino o della bambina protagonista ed inserirla nella bomboniera, in modo da lasciare un bel ricordo a tutti gli invitati. In questo caso siamo sul classico ma online si trovano dei portafoto per questo evento davvero carini e dallo stile moderno.

#3 Bomboniere orologio

Se volete evitare le classiche bomboniere che rischiano di essere dimenticate in un cassetto, potete optare per qualche idea originale e al tempo stesso utile, come quelle ad orologio. Si tratta sicuramente di un pensiero particolare ed apprezzato dagli ospiti, perché lo si può appendere ed utilizzare tutti i giorni. Di certo questa bomboniera non rischia di essere buttata via e rimarrà sempre il ricordo della giornata in casa degli invitati.

#4 Bomboniere solidali

Le bomboniere solidali di Legambiente sono diventate molto popolari negli ultimi tempi ed effettivamente si tratta di una bellissima idea. Online se ne possono trovare diversi modelli, come le bustine contenenti i semi da piantare oppure le matite che una volta utilizzate possono essere interrate e daranno vita ad una bellissima piantina. Queste bomboniere sono davvero un’idea originale e al tempo stesso carica di significato quindi vale la pena farci un pensierino. Sono tra le più apprezzate dagli invitati.

#5 Bomboniere per bambini

Se volete concentrarvi sul festeggiato, potete optare per delle bomboniere che siano personalizzate in base agli interessi del bambino o della bambina. Anche in questo caso online si trovano delle idee davvero bellissime che sicuramente ai più piccoli e ai loro amichetti piacciono tanto. Volete qualche esempio? Se il festeggiato è un bambino potete optare per delle bomboniere a forma di calciatore, mentre se è una bambina ci sono le ballerine.