Master GIS – XXIV edizione

Data – 10/10/2019

Inizio: 00:00 – Fine: 23:59

Nome dell’Associazione: EURICSE

Recapito telefonico per l’evento: 0461/282295

Email: [email protected]

Sito web: www.euricse.eu

Sono aperte le iscrizioni alla XXIV edizione del Master G.I.S. – Master Universitario in Gestione di Imprese Sociali, promosso dall’Università di Trento e da Euricse.

Il Master GIS è un’occasione formativa unica nel suo genere, un luogo dove i neolaureati possono acquisire le competenze manageriali necessarie per inserirsi con successo nel mondo del lavoro. Un percorso fatto di casi studio e laboratori per toccare con mano le potenzialità imprenditoriali e il ruolo strategico del settore non profit.

Il Master G.I.S. è un’opportunità:

Per giovani neolaureati, che desiderano acquisire competenze professionali nel settore non profit.

Per le organizzazioni non profit che desiderano ospitare in tirocinio gli studenti del Master G.I.S.

DESTINATARI

Neo-laureati in lauree triennali, specialistiche o magistrali (in tutte le discipline) interessati ai temi dell’economia sociale, dell’imprenditoria e del management

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Entro il 10 ottobre 2019

QUOTA DI ISCRIZIONE

3.900,00 €

BORSE DI STUDIO:

1 borsa di studio per il primo classificato nella graduatoria di selezione

3 borse di studio a supporto del periodo di tirocinio.

Da definire le eventuali borse di studio messe a disposizione da INPS

DURATA

Annuale, da novembre 2019 ad ottobre 2020

DIDATTICA

6 mesi suddivisi in Docenze (220 ore), Seminari di attualità e approfondimento

(40 ore), Laboratori (250 ore) con lavori di gruppo, esercitazioni, visite aziendali,

simulazioni e casi studio

STAGE

5 mesi full time presso imprese sociali di tutto il territorio nazionale ed europeo

TESI FINALE

1 mese, elaborato scritto con bilancio delle competenze professionali acquisite

PLACEMENT

87% di occupati a 6-12 mesi dalla fine del Master

DIPLOMA

Diploma di Master Universitario di Primo Livello, riconoscimento di 65 crediti formativi universitari.

DIRETTORE

Luca Fazzi, Professore ordinario del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento.

CONTENUTI

• Teamwork e leadership

• Definizione e potenzialità dell’impresa sociale

• Servizi, mercati e innovazione sociale

• Gestione, controllo e strategie d’impresa

• Progettazione e sviluppo nelle imprese sociali

CONTATTACI

Per avere informazioni dettagliate sul MASTER GIS è possibile chiedere un appuntamento per un colloquio informativo a:

Paolo Fontana Università degli Studi di Trento Via Torre Verde n.7 – 38122 Trento Tel. 0461/282295 Email: [email protected] www.euricse.eu

(CSV di Padova)