Caso Groenlandia, Trump rinvia la visita in Danimarca

Dopo il secco rifiuto della premier Frederiksen a trattare sull’acquisto, il presidente Usa fa un passo indietro



Washington, 21 ago. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il rinvio della sua visita in Danimarca, prevista all’inizio del mese prossimo, dopo il secco monito della premier danese, Mette Frederiksen, che nei giorni scorsi ha respinto la sua proposta di acquistare la Groenlandia.

“La Danimarca è un Paese molto speciale con persone incredibili, ma sulla base dei commenti del primo ministro Mette Frederiksen, che non sarebbe interessata a discutere dell’acquisto della Groenlandia, rimanderò il nostro incontro in programma tra due settimane a un’altra volta”, ha twittato Trump.

Trump avrebbe dovuto visitare la Danimarca su invito della regina Margrethe II e avrebbe dovuto incontrare anche la Frederiksen. Gli osservatori ritenevano che durante i colloqui tra il presidente americano e le autorità danesi sarebbero state discusse questioni relative all’Artico anche se il programma ufficiale del viaggio non era ancora stato definito da parte americana.

