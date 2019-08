Ibla Capital investe nella friulana Assio Srl

Lo studio legale CP-DL Capolino-Perlingieri & Leone ha assistito Ibla Capital e Clearsight Investments nell’operazione.

Ibla Capital, società di investimento specializzata in turnaround aziendali, ha perfezionato l’operazione di acquisto del 100% del capitale sociale di Assio Srl, società di Fiume Veneto (Pordenone) specializzata nella produzione di mobili imbottiti per l’industria dell’arredamento e per il contract.

Nell’operazione ha coinvestito Clearsight Investments, gestore svizzero di fondi specializzati in investimenti in turnaround.

L’attuale gruppo dirigente di Assio, e in particolare i fondatori Giuliano e Graziano Coden, manterranno i ruoli che rivestono oggi in azienda.

Con l’acquisizionedi Assio, Ibla Capital prosegue i propri investimenti nel settore del mobile, iniziati nel 2018 con l’acquisizione della maggioranza di Presotto Industrie Mobili.

Il team dello studio CP-DL Capolino-Perlingieri & Leone che ha assistito, per tutti gli aspetti legali, sia Ibla Capital che Clearsight Investments, è formato dal partner Dante Leone e dai senior associate Maria Pia Carretta e Nicola Rapaccini.

