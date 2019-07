Autonomia: Zaia a Di Maio, ‘il Sud non sarà danneggiato’

Padova, 29 lug. (AdnKronos) – “A me non risulta che il Sud sia danneggiato da questo progetto, poi dico che sta diventando una manfrina. L’autonomia è prevista dalla Costituzione: la si faccia. Noi abbiamo presentato il nostro progetto e per questo motivo chiediamo al governo che presenti il suo. Dobbiamo firmare l’intesa tra il governo e le Regioni, e al momento manca un documento sul tavolo: quello del governo”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia ha replicato alle dichiarazioni di oggi del vicepremier Luigi Di Maio sul fronte dell’autonomia differenziata.

(Adnkronos)