SVILUPPO URBANO COLLABORATIVO POP-UP WORKSHOP

via Bernina 1 – Padova

Data – 30/07/2019

Inizio: 09:00 – Fine: 13:30

Nome dell’Associazione: Cooperativa Orizzonti

Recapito telefonico per l’evento: 049 8076143

Email:

Sito web: https://www.irecoop.veneto.it/sviluppo-urbano-collaborativo

Martedì 30 luglio 2019

Programma

Per affrontare le questioni che i contesti urbani pongono è necessario attivare processi capaci di lavorare su molteplici livelli attraverso l’attivazione e valorizzazione delle risorse locali, materiali e immateriali. La comprensione della natura multidimensionale dei processi di rigenerazione urbana sarà il punto di partenza per interrogarci su modalità di attivazione e gestione di questi progetti.

In questa prima parte del seminario i relatori ci guideranno in un percorso che passa attraverso l’immaginazione, la progettazione e l’attuazione di nuovi processi urbani. Verranno portate anche esperienze concrete di rigenerazione degli spazi e animazione dei quartieri in un’ottica di cittadinanza attiva.

Cassandra Fontana

Attivazione e valorizzazione delle risorse locali – processi di rigenerazione urbana

Francesco Campagnari

Proposte di rivitalizzazione dei processi urbani – progettazione partecipata

Fine lavori prevista ore 13.30

Per garantire una migliore organizzazione vi preghiamo di comunicare la vostra partecipazione entro venerdì 26 luglio al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7B1PwSb5OUvNfbu5e_RvguXEcKmTBtX69mMA76z5CpLPNrg/viewform

(CSV di Padova)