CRISI: ECCO COME RISPONDONO LE IMPRESE

Grande interesse per il bando Regionale sulle aggregazioni di imprese nel settore del commercio.

Oltre 10 i progetti che presenteremo entro il prossimo 31 luglio, per un totale di circa 3 milioni di investimenti.

60 sono le aziende coinvolte dei settore commercio e ristorazione del Padovano con qualche contaminazione proveniente dal vicentino.

Il tutto dimostra l’interesse delle singole aziende nello sviluppo delle aggregazioni e di progetti condivisi. Le tematiche vanno da innovativi progetti “no plastic”, a progetti legati al tema della mobilità alternativi e quindi della bici e dell’accoglienza. Il tema del food, lo sviluppo dei mercati settimanali e ovviamente la proposta di nuove soluzioni digitali legate al commercio e quindi allo shopping.

“Con questo bando viene superato il concetto dello stare soli a favore dell’aggregazione, dichiara il Presidente Nicola Rossi. Non nascondo le difficoltà in questi ultimi giorni rispetto alle numerose richieste che stiamo ricevendo da diversi comuni, per proseguire con incontri e momenti informativi. L’attenzione su questi contributi è tanta ma ormai la scadenza è imminente . A questo punto, qualora l’interesse contini, converrà che la regione pensi alla riapertura del bando”.

(Confesercenti Veneto Centrale)