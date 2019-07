EUROPA LEAGUE TORINO AL DEBUTTO CON I FAVORI DEI BOOKIES DEI TIFOSI E DEL DESTINO

(Roma, 24 luglio 2019) – In Champions potrebbe essere l’anno della Juve

La squadra di Mazzarri inizia il suo cammino europeo dopo l’esclusione del Milan, come avvenne ventotto anni fa, quando i granata arrivarono in finale. Ma per i bookies la strada e’ ancora lunga.

Tra le favorite per la Coppa anche Lazio e Roma

Roma, 24 luglio 2019 – Comincia ufficialmente la stagione europea per le squadre italiane. Ad aprire le danze sarà il Torino che, dopo il ripescaggio seguìto all’esclusione del Milan, domani scenderà in campo contro gli ungheresi del Debreceni VSC nel secondo turno dei preliminari di Europa League. L’ultima partecipazione europea del Toro risale al 2014-15 quando, curiosamente anche allora, fu ripescato in seguito all’esclusione del Parma, intraprendendo una cavalcata straordinaria durante la quale riuscì a eliminare l’Athletic Bilbao. Ma il destino del Toro si ripete per la terza volta: anche nella stagione 1991-1992, infatti, subentrò al Milan escluso dalla allora Coppa Uefa, arrivando fino alla finale contro l’Ajax.

I granata sono favoriti per la vittoria su Planetwin365, con l’1 proposto a 1,17 e promosso dal 79% dei tifosi come esito più probabile. Sono solo in 8 su 100 a puntare sul colpaccio degli ungheresi, ovvero sul segno 2, quotato a 12,00. Per ipotecare il passaggio, al Torino farebbe comodo vincere con più di due gol di scarto, eventualità proposta dai bookies a 2,52.

L’Europa League vedrà in campo anche altre italiane, che si preparano a sfidarsi per la Coppa. Secondo i quotisti di Planetwin365, Lazio e Roma sono fra le 5 squadre favorite per vincere il trofeo: il trionfo dei biancocelesti e’ proposto a 11,00, mentre quello dei giallorossi a 14,00. Interessanti anche le quote di Manchester United (favorita assoluta a 6,00) e Arsenal (7,50): gli inglesi sono reduci da ben 4 squadre in finale di Europa League e di Champions League nella passata stagione. Lontano ma non troppo il Siviglia (13,00) mentre sembrerebbe decisamente più difficile che a vincere la coppa sia proprio il Torino, proposto a 41,00.

Nessuna italiana sarà impegnata, invece, nelle qualificazioni della Champions League: le candidate tricolore sono tutte già ammesse alla fase a gironi. La vittoria finale della Juventus si può giocare a 6,75 su Planetwin365: i bianconeri, che in Europa sono a secco dal 1996, sono i terzi favoriti dopo Manchester City (a 5,65) e Barcellona (6,25). All’ultimo gradino della top 10 su cui puntare ci sono, a pari quota, Inter e Napoli, entrambe a 33,00. Outsider interessante l’Atalanta, che in queste stagioni ha saputo dare del filo da torcere, ma che rimane comunque relegata ad una proibitiva quota 76,00.

