Sciopero trasporti Toninelli chiede rinvio

Il ministro avrebbe avanzato la richiesta ai sindacati nel corso di un incontro al Mit. Lo stop previsto per il 24 e 26 luglio



Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Un rinvio degli scioperi nei trasporti proclamati per il 24 e 26 luglio. E’ questa la richiesta che avrebbe avanzato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, alle organizzazioni sindacali nel corso di un incontro al Mit. Lo si apprende da fonti sindacali. Il ministro avrebbe quindi proposto l’avvio di un confronto strutturato su regole e contratti di lavoro da estendere anche alle altre compagnie aeree operanti in Italia.

(Adnkronos)