Rekeep S.p.A.’s Acquisition Of 80% Interest In Emmeteck S.r.l.

LS Lexjus Sinacta acted as legal advisor of Rekeep Group on the transaction.

Lo studio LS Lexius Sinacta ha agito in qualità di legal advisor al fianco di Rekeep Group nell’operazione.

Rekeep ha acquisito, attraverso la propria controllata Sicura S.p.A., l’80% del capitale di Emmetek S.r.l. perseguendo l’obiettivo di una continua crescita nel settore dei sistemi di sicurezza ed antincendio.

Emmetek è una società specializzata nella progettazione, prefabbricazione e installazione di stazioni di pompaggio, riserve idriche antincendio, reti idranti e impianti di spegnimento, oltre che nella manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di spegnimento con varie tipologie di estinguente e gruppi pompe. La Società, con sede operativa a Ferrara, è attiva principalmente nel Nord Italia (in particolare in Veneto e in Emilia-Romagna) e può contare su un organico pari a 18 dipendenti, altamente formati e specializzati.

Al 31 dicembre 2018 Emmetek ha registrato un fatturato consolidato pari a 3,7 milioni di euro, in crescita del 16,3% rispetto ai 3,2 milioni di euro al 31 dicembre 2017.

A seguito dell’operazione, Massimiliano Trombini, precedentemente socio unico di Emmetek, resta titolare del 20% del capitale della Società, continuando, inoltre, a ricoprire la carica di Amministratore Delegato, mentre Lamberto Cuppini, attuale Amministratore Delegato di Sicura S.p.A., assume il ruolo di Presidente.

Il Gruppo Rekeep, attraverso la controllata Sicura, è leader a livello nazionale nell’offerta di servizi, prodotti e sistemi integrati per la gestione della sicurezza, dell’ambiente e della qualità. Con sede direzionale a Vicenza, 6 uffici operativi ed un organico totale di oltre 280 dipendenti, Sicura è composta da 3 società specializzate ed integrate, in grado di offrire un pacchetto completo di soluzioni per la gestione della sicurezza, dell’ambiente e della qualità nei luoghi di lavoro. Fondata nel 1994 e parte del Gruppo Rekeep dal 2008, Sicura è cresciuta negli anni sia per linee interne, che attraverso una serie di acquisizioni di altri importanti player del settore.

