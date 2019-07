Autonomia: Gruppo Zaia, bene 5 Stelle veneti, segnale che aspettavamo da tempo

Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – “Le dichiarazioni del 5 stelle Veneti che si schierano a favore dell’autonomia del Veneto è un segnale che aspettavamo da tempo. Ora li invito a prendere carta e penna e scrivere a Conte e ai loro ministri per sbloccare la situazione una volta per tutte”. Con queste parole la Capogruppo Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) commenta le dichiarazioni dei Consiglieri regionali grillini sull’autonomia.

“Che la richiesta del fondo di perequazione a favore del Sud fosse un’ingiustizia sociale, lo sapevamo già. Ma leggere che, anche se dopo mesi di silenzio, finalmente anche i grillini Veneti escono a sostegno dell’Autonomia, è un segnale. Non bastano però lodevoli parole a mezzo stampa, perché i danni causati nel mezzo delle trattative dai Ministri dei 5 stelle sono stati notevoli. Invito perciò i colleghi regionali del Movimento 5 Stelle a scrivere ai loro Ministri per chiedere di mettere fine a questo triste spettacolo di tira e molla, a sedersi seriamente intorno al tavolo del Ministro Stefani e a dare ai Veneti quello che giustamente si aspettano da tempo”, chiude la Capogruppo Rizzotto.

(Adnkronos)