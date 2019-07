Agricoltura: assessore veneto, cimice asiatica calamità come xylella al sud (2)

(AdnKronos) – Per contrastare la diffusione della cimice asiatica la Regione Veneto ha affidato, dal 2016, al dipartimento di DAFNAE (Dipartimento di agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente) dell’Università di Padova un progetto di ricerca che prevede prove di laboratorio sugli effetti degli insetticidi e attività sperimentali per misurare gli effetti dell’introduzione di possibili insetti antagonisti, quale appunto la vespa samurai.

“Oltre a questo – spiega l’assessore Pan – abbiamo stanziato un fondo di 300 mila euro per aiutare gli imprenditori agricoli a dotarsi di reti antinsetto. Mi attiverò – infine – per reperire nel prossimo bilancio regionale ulteriori risorse per supportare le aziende agricole, ma senza un piano organico nazionale di risposta complessiva non si andrà da nessuna parte”.

(Adnkronos)