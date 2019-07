TERRA E LUNA UN RAPPORTO LUNGO 50 ANNI: I NUOVI AGRICOLTORI DI COLDIRETTI GUIDATI DAI SATELLITI. ESEMPI INNOVATIVI IN GARA ALLA FINALE REGIONALE DELL’OSCAR GREEN A LAZISE (VR) IL 25 LUGLIO ORE 18.00

19 luglio 2019 -Stregati dalla luna oggi come cinquant’anni fa. L’influenza di questo satellite non ha tempo e per quanto riguarda l’agricoltura fa riferimento a metodi antichi, ora scientifici, ancora praticati dagli agricoltori, come nella biodinamica fino alle moderne strumentazioni applicate nell’innovazione in campagna. All’allunaggio il settore primario deve molto – commenta Coldiretti – ciò che sembrava un’impresa impossibile ha invece portato i suoi frutti tanto che quotidianamente possiamo assistere a tecniche e scoperte che hanno cambiato le prassi agronomiche favorendo una equa gestione delle risorse e un oculato consumo energetico.

Dalla data del 20 luglio 1969 i numerosi viaggi in orbita hanno ogni volta dato un contributo futuribile a molte imprese agricole le quali hanno risposto con uno scambio reciproco di soluzioni d’avanguardia. Gli astronauti si sono alimentati secondo la dieta mediterranea grazie allo space food che ha visto coinvolte anche realtà locali nella produzione degli alimenti di qualità poi elaborati per resistere alle prove di gravità e conservazione. Esperienze che tuttora molte fattorie, rispettando il riserbo necessario con le agenzie spaziali, conducono con serietà. Durante una recente visita alla Thales Alenia Space di Roma, Alex Vantini delegato Giovani Impresa ha consolidato un rapporto professionale con ricercatori e ingegneri attivando lo studio di modelli di sviluppo digitali per tanti colleghi come lui impegnati nel lavoro dei campi. Molti esempi di astro aziende, tra cui agri laboratori per il super food, coltivazioni aeroponiche e molti altri saranno presentati in occasione della finale regionale dell’Oscar Green, concorso nazionale dell’innovazione promosso dagli under 30 di Coldiretti a cui hanno aderito un centinaio di neo imprenditori con i loro progetti e investimenti per la salute e il benessere di tutti compresa la tutela ambientale. Appuntamento dunque a Lazise (Verona), in Dogana Veneta dalle ore 18.00 di GIOVEDI 25 LUGLIO per la premiazione dei vincitori e la proclamazione dei finalisti nazionali.



(Coldiretti Veneto)