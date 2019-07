Eneadi Festival – Pomezia 19 luglio – Ospite Fabio Massimo Castaldo

Pomezia 19 luglio – Domani sera alle 21:30 all’Eneadi Festival -idee a confronto il giornalista Andrea Pancani intervisterá il vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo del Movimento 5 Stelle che ci racconterá la sua versione sull’elezione del Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen. Si parlerá anche di Europa, delle divergenze con la Lega e di attualitá politica.

L’appuntamento é per domani sera alle 21:30 in Piazza Indipendenza (Pomezia)

