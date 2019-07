Psi: Pd Veneto, Laroni uomo lontano da demagogia e superficialità

Venezia, 15 lug. (AdnKronos) – “Nereo Laroni è stato una figura di alto spessore politico e culturale. Aveva capacità di visione e la sua presenza per un decennio nell’Assemblea regionale è stata un indiscutibile valore aggiunto per chi ha svolto il ruolo di legislatore”. Lo affermano i consiglieri regionali del Partito Democratico del Veneto, Stefano Fracasso, Claudio Sinigaglia, Bruno Pigozzo e Graziano Azzalin che aggiungono “a nome di tutto il Gruppo Pd, esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di Nereo Laroni”.

“I suoi interventi in Aula, al di là delle logiche di schieramento, contenevano sempre degli spunti di approfondimento che andavano oltre la superficialità e la demagogia di tanta politica odierna – aggiungono i consiglieri Dem – Laroni, da grande e convinto europeista, ha avuto il merito di dedicare molte energie all’istituzione e ai lavori della Commissione speciale per le Relazioni internazionali e i Rapporti Europei, denunciando peraltro, con grande rigore e competenza, le falle nell’utilizzo dei Fondi Europei e nella programmazione degli interventi”.

“In qualità di consiglieri regionali che hanno avuto modo di incrociare il suo percorso – concludono gli esponenti Democratici – desideriamo esprimere, oltre al dolore per la sua morte, il nostro ringraziamento a Nereo Laroni”.

(Adnkronos)