FdI alla Francia: “Altro che liberté, pagate i negrieri”

Striscione di protesta di fronte all’ambasciata francese mentre a piazza Farnese c’è il ricevimento che celebra la presa della Bastiglia



Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Fratelli d’Italia scende in piazza per protestare contro le decisioni del comune di Parigi di insignire di una medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza del Comune di Parigi e di destinare 100mila euro alle Ong che portano in Italia gli immigrati. Una delegazione del partito guidato Giorgia Meloni si è ritrovata questo pomeriggio di fronte all’ambasciata francese a Roma dove è in corso il ricevimento per la festa del 14 luglio, data in cui ricorre l’anniversario della presa della Bastiglia, esponendo lo striscione: “Altro che Liberté, Egalité, Fraternité: sfruttate gli africani, pagate i negrieri”. Presenti diversi parlamentari di FdI tra i quali: Francesco Lollobrigida, Isabella Rauti, Giovanbattista Fazzolari, Maria Teresa Baldini; i consiglieri regionali del Lazio di FdI, Chiara Colosimo e Giancarlo Righini; gli esponenti FdI tra cui Roberta Angelilli e Fabio Sabbatani Schiuma. In piazza anche i ragazzi di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

(Adnkronos)