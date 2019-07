Sentieri sonori 2019

PARTENZA E ARRIVO: ore 20.30 Torreglia, Via Vittorio Veneto – Parcheggio delle scuole medie META E LOCATION CONCERTO: Roccolo Bonato DIFFICOLTÀ: E (lunghezza 5 km; dislivello 100 m) COSTO: Biglietto intero: €10 , Biglietto ridotto under 16: €8, Gratuito under 10 INFO: 049 9131781 – [email protected]

La cantautrice pugliese presenterà un repertorio ricco e nuovo. Storie di vita quotidiana, vicina o meno a noi: migrazioni, fabbriche, sogni, speranze, paure e fragilità, ma anche tradizioni e folklore. Lo fa con diversi stili e con il tocco di vari musicisti che hanno partecipato alla creazione del progetto.RITROVO: ore 19.30 Vo’, Piazza Liberazione – Piazza del MunicipioMETA E LOCATION CONCERTO: Fattoria dell’EremoDIFFICOLTÀ: facile (lunghezza 5 km, dislivello 150 m)COSTO: Biglietto intero: €10 , Biglietto ridotto under 16: €8, Gratuito under 10INFO: 049 9131781 – [email protected]