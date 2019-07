Sentieri Sonori

Giorno e Orario

Data – 20/07/2019

Inizio: 20:30 – Fine: 20:30

Luogo

Torreglia

Nome dell’Associazione: Associazione Play

Recapito telefonico per l’evento: +39 3495185127

Email: [email protected]

Sito web: www.associazioneplay.it

Tipologia:

Sabato 20 luglio dal centro di Torreglia saliremo sul colle della mira, per arrivare al Roccolo Bonato, sulle pendici del Monte Rua, illuminato dalla luce filtrante della luna piena. Ci faranno compagnia le sonorità de Moonlight Duo composto da Ilaria Mandruzzato alla voce e Paolo Ambroso alla chitarra a 10 corde. Un repertorio di canzoni di diversi generi musicali dedicato alla natura e alla magia della luna piena. E’ previsto un contributo di 10 Euro che comprende escursione e concerto.

Programma completo

SABATO 20 LUGLIO 2019 – COMUNE DI TORREGLIA

SERENATE AL CHIAR DI LUNA

Moonlight Duo (Ilaria Mandruzzato – voce e Paolo Ambroso – chitarra a 10 corde)

Un repertorio di canzoni di diversi generi musicali dedicato alla natura e alla magia della luna piena.

Dal centro di Torreglia saliremo sul colle della mira, per arrivare al Roccolo Bonato, sulle pendici del Monte Rua, illuminato dalla luce filtrante della luna piena.

PARTENZA E ARRIVO: ore 20.30 Torreglia, Via Vittorio Veneto – Parcheggio delle scuole medie META E LOCATION CONCERTO: Roccolo Bonato DIFFICOLTÀ: E (lunghezza 5 km; dislivello 100 m) COSTO: Biglietto intero: €10 , Biglietto ridotto under 16: €8, Gratuito under 10 INFO: 049 9131781 – [email protected]