Salvini: “Mai preso un rublo”

Il vicepremier: “Pronto a querelare”. Savoini, ex portavoce del leader della Lega, all’Adnkronos: “Mai fondi né soldi, solo blablabla”. Pd chiede chiarimenti sulla vicenda riportata da BuzzFeed



Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia”. Così il vicepremier e leader della Lega, , in merito a quanto riportato dal sito online britannico BuzzFeed News, in cui si parla di una registrazione tra agenti russi e un collaboratore di Salvini nella quale si negozierebbe un piano di finanziamento alla Lega tramite il petrolio russo.

“Non ci sono mai stati fondi né soldi per la Lega da parte di nessuno di quelli citati da BuzzFeed. Tutte parole e blablabla, come peraltro ha appena detto Salvini” ha risposto Gianluca Savoini, ex portavoce del leader della Lega e presidente dell’associazione Lombardia-Russia, interpellato dall’Adnkronos.

Il Pd chiede chiarimenti. “O questa è una Fake News o questo è uno scoop clamoroso. Usare il petrolio russo per finanziare la Lega? Sarebbe pazzesco. L’unico che può chiarire è Salvini: deve chiarire lui, subito” ha scritto Matteo Renzi su Twitter rilanciando il post di BuzzFeed. “Rubli dalla Russia alla Lega per una campagna elettorale contro l’euro? Va tutto chiarito immediatamente” il post su Facebook del segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

(Adnkronos)