Relics – Pink Floyd Tribute

via Beato G. Forzaté – Montemerlo

Events via Beato G. Forzaté – Montemerlo 45.382189 11.707192200000009

Data – 13/07/2019

Inizio: 21:30 – Fine: 21:30

Arena Montemerlo

Nome dell’Associazione: Pro loco Montemerlo

Recapito telefonico per l’evento: 340 5381060

Email: [email protected]

Sito web: www.montemerlo.it

Continua all’insegna della buona musica l’Estate all’Arena Montemerlo di Cervarese Santa Croce: sabato 13 luglio sul palcoscenico sotto le stelle saliranno i Relics, una delle tribute band padovane più longeve, reduce da un tour in Germania, dei mitici Pink Floyd. Con loro un’ospite davvero speciale, la cantante Durga Mc Broom, una delle coriste dei Pink Floyd.

I Relics proporranno una scaletta varia che spazierà dai primi brani dei Pink Floyd, quelli con cantante e chitarrista Syd Barrett, passando per il “Live at Pompei”, per continuare con le canzoni tratte dagli album più famosi dello storico gruppo, come The dark side of the moon, Wish you were here, Dogs, The Wall.

Sarà un viaggio per ricordare il genio di questa formazione che ha profondamente segnato la storia del rock internazionale, con una presenza sul palcoscenico unica.

Ospite al concerto tributo Durga Mc Broom, cantautrice e attrice americana corista per i Pink Floyd.

Biglietto unico 15 euro (anche tramite Eventbrite, link pagina Facebook/Arena Montemerlo)

(CSV di Padova)