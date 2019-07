Luca Francioso in concerto a Villa Breda

Sto caricando la mappa …. Villa Breda

Via San Marco 219 – Padova

Events Via San Marco 219 – Padova 45.4263822 11.94960530000003

Giorno e Orario

Data – 13/07/2019

Inizio: 20:45 – Fine: 20:45

Luogo

Villa Breda

Nome dell’Associazione: Associazione culturale viviamo Villa Breda

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: http://www.viviamovillabreda.it/luca-francioso-concerto-13luglio/

Tipologia:

Luca Francioso di nuovo in concerto a Villa Breda!

Il chitarrista ci porterà in un viaggio tra libri e musica, un suggestivo concerto nel Parco di Villa Breda. Siete pronti ad immergervi tra le note?

Luca Francioso nasce a Reggio Calabria il 19 Maggio 1976. Artista poliedrico ed instancabile, dopo essersi formato studiando dapprima chitarra classica con il Maestro Giuseppe Alati, si avvicina successivamente alla tecnica fingerstyle. Ha all’attivo più di 50 produzioni che spaziano tra album, EP, singoli, raccolte, DVD, manuali fingerstyle, romanzi e diversi racconti. Ha suonato e portato i suoi coinvolgenti spettacoli in ben 11 Paesi diversi del continente Europeo, sia come protagonista che come ospite, durante diverse kermesse musicali.

Attualmente il chitarrista vive e lavora a Padova, dove continua la sua ricerca musicale, organizzando concerti e rassegne.

Luca Francioso suonerà a Villa Breda il 13 Luglio 2019. Il concerto inizia alle ore 20.45. Appuntamento in Villa!

(CSV di Padova)