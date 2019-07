Coltiviamo rappORTI

Sto caricando la mappa …. Parco Milcovich

Via Jacopo da Montagnana – Padova

Events Via Jacopo da Montagnana – Padova 45.4198835 11.885786400000029

Giorno e Orario

Data – 15/07/2019

Inizio: 17:30 – Fine: 19:30

Luogo

Parco Milcovich

Nome dell’Associazione: Popoli insieme

Recapito telefonico per l’evento: 049 295 5206

Email: [email protected]

Sito web: https://www.popolinsieme.eu/

Tipologia:

Dalle ore 17.30: lettura animata per i più piccoli e attività “I colori dell’orto. Laboratorio di colori naturali estratti dagli ortaggi” (per bambini dai 3 anni).

Ore 18.00: gelato per tutti nell’ambito della campagna #gustogiusto e presentazione delle attività delle associazioni ACS Padova e Popoli Insieme.

Ti aspettiamo lunedì 15 luglio c/o gli orti sociali del Parco Milcovich.

Per info: [email protected]

(CSV di Padova)