Veneto banca: berti (m5s), ‘online sito fondo per ristoro risparmiatori’

Venezia, 4 lug. (AdnKronos) – È online il sito del Fondo Indennizzo Risparmiatori con tutte le informazioni per il “ristoro”, cioè il rimborso delle azioni di Veneto Banca in favore dei risparmiatori truffati.

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle del Veneto, Jacopo Berti, che da anni si batte al fianco dei truffati dalle ex popolari venete è soddisfatto e parla dei prossimi obiettivi: “Abbiamo lottato contro tutto il Sistema per arrivare a questo risultato Per la prima volta lo Stato è dalla parte dei cittadini, non delle banche. Ma il mio impegno personale non finisce certo qui”.

“Questo primo passo è stato fatto, ora però dobbiamo guardare come sempre a come migliorarci attraverso il confronto. A mio avviso infatti questa norma si può e si deve migliorare. Ringraziamo il preziosissimo coordinamento di Don Torta, Andrea Arman e tutti i suoi iscritti, baluardo dei truffati di cui sono onorato di farmi portavoce. Grazie ad associazioni come loro siamo riusciti ad arrivare a questo primo risultato. Ma ora, ascoltando le loro giuste richieste, dobbiamo fare di più”, sottolinea.

