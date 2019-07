Formazione: donazzan, ‘veneto medaglia d’oro degli its academy turismo’ (2)

(AdnKronos) – “Il Veneto lancia la sfida per una sempre maggiore e migliore offerta turistica – rimarca l’assessore – con questi percorsi formativi che possono contare sul sostegno di risorse pubbliche stanziate per il 30% dallo Stato e per il restante 70% della Regione del Veneto, a cui vanno aggiunte le risorse delle imprese più attente e illuminate: il tutto gestito dalle Fondazioni, che hanno il merito di raccordare le programmazioni con le esigenze del mercato del lavoro e delle imprese del settore”.

“Il Veneto – continua Donazzan – è la prima regione d’Italia per turismo e gli importanti appuntamenti sportivi alle porte – i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021 e le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 – sono un’occasione imperdibile per investire anche nel capitale umano, con una programmazione regionale condivisa con le parti sociali e con il territorio”.

