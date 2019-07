Vicenza: assessore Bottacin, ‘massimo impegno per evitare il propagarsi dell’inquinamento’

Vicenza, 3 lug. (AdnKronos) – Decine di uomini all’opera da ieri sera tra Cologna Veneta e Lonigo, tra le province di Verona e Vicenza, per evitare che l’inquinamento provocato dall’incendio di una fabbrica di vernici di lunedì scorso a Brendola possa allontanarsi.

“A causa della bomba d’acqua abbattutasi sul vicentino ieri sera, – spiega l’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin, che segue in prima persona le operazioni – le protezioni all’inquinamento hanno ceduto. Per questo è stato necessario intervenire con tempestività con urgenti azioni mirate”.

“L’intervento ha riguardato due barriere residenti, una in zona Vecchi Molini a Cologna Veneta e l’altra alla derivazione del Leb – spiega Nicola Dell’Acqua, direttore dell’area tutela e sviluppo del territorio di Regione del Veneto, che coordina gli interventi – la prima, a causa delle conseguenze del temporale, sta per essere sormontata, l’altra potrebbe essere chiusa se necessario. L’obiettivo è evitare che l’inquinamento raggiunga i canali di irrigazione ma che rimanga circoscritto all’interno dei fiumi Brendola e Guà, tra i Comuni Lonigo e Cologna Veneta”.

(Adnkronos)