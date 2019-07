Contributi Ebav. Tutte le scadenze fino a fine luglio

Possibile far domanda per spese per stagista in azienda, per spese dissequestro del mezzo e molto altro ancora

Entro il 31/07/2019 si devono presentare le domande di contributo EBAV dei servizi sotto indicati.

Consulta i dettagli nelle schede informative e rivolgiti allo Sportello E.B.A.V. Confartigianato Padova per ogni informazione e per la presentazione delle domande.

Per fare domanda di contributo è necessario compilare il modulo previsto ed inviarlo, firmato e completo degli allegati richiesti, all’indirizzo mail [email protected]

MOD.A09 SPESE LEGALI DISSEQUESTRO AUTOMEZZO

Contributo alle aziende per spese legali e per il dissequestro del mezzo in conseguenza al ritiro della patente di guida dell’autista da parte dell’Autorità pubblica.

Anno di competenza: 2018 (anno emissione fattura)

Destinatari: esclusivamente Aziende della categoria Trasporto merci.

Scadenza: 31/07/2019

Per maggiori dettagli vedere la SCHEDA INFORMATIVA cliccando qui:

Per scaricare il MODULO cliccare qui:



MOD. A68 STAGE ICT

Contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese rivolte all’acquisizione di nuove professionalità tramite stage aziendali.

Attenzione: gli stage aziendali devono riguardare giovani laureati o laureandi in discipline relativi al mondo digitale (informatica, ingegneria, statistica, fisica, matematica, scienza della comunicazione o equipollenti.

Anno di competenza: 2018 (anno avvio stage)

Destinatari: Tutte le categorie.

Scadenza: 31/07/2019

Per maggiori dettagli vedere la SCHEDA INFORMATIVA cliccando qui:

Per scaricare il MODULO cliccare qui:

MOD.A85 SPESE FUNERARIE TITOLARE

Contributo per spese funerarie sostenute nel caso di decesso di titolare, socio o collaboratore familiare.

Anno di competenza: 2018 (anno decesso)

Destinatari: esclusivamente Aziende della categoria Trasporto merci.

Scadenza: 31/07/2019

Per maggiori dettagli vedere la SCHEDA INFORMATIVA cliccando qui

Per scaricare il MODULO cliccare qui:

MOD.A86 TRASCRIZIONE CESSAZIONE AZIENDA

Contributo alle aziende per i costi di trascrizione e/o variazione da comunicare agli Enti preposti nel caso in cui risulti necessario operare modifiche a causa del decesso del titolare Azienda.

Anno di competenza: 2018

Destinatari: esclusivamente Aziende della categoria Trasporto merci.

Scadenza: 31/07/2019

Per maggiori dettagli vedere la SCHEDA INFORMATIVA cliccando qui:

Per scaricare il MODULO cliccare qui:

Per qualsiasi informazione e per la presentazione delle domande rivolgiti a :

Sportello E.B.A.V. – Confartigianato Padova

Piazza Aclide De Gasperi 22

35131 PADOVA (PD)

TEL. 049/8056905

Mail: [email protected]

(Unione Provinciale Artigiani Padova)