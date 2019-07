Ambiente: da regione veneto incentivi per rottamazione auto inquinanti

Venezia, 2 lug. (AdnKronos) – “Anche per il 2019 abbiamo finanziato tutte le domande pervenute, mettendo a disposizione 722.500 euro a fronte dei 500.000 inizialmente previsti per l’anno corrente”. A dirlo l’assessore regionale all’ambiente del Veneto, Gianpaolo Bottacin nell’annunciare l’approvazione da parte della Giunta Regionale della delibera che ha stanziato i fondi necessari a finanziare tutte le richieste pervenute per la rottamazione delle vecchie auto e la loro sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione.

“Dal 2017, anno di avvio dell’iniziativa, – spiega l’assessore – sono stati stanziati per la rottamazione delle auto ben 2 milioni di euro. Cifra alla quale va aggiunto un ulteriore mezzo milione destinato a finanziare le domande relative a veicoli commerciali. Una cifra importante, che si somma ai molteplici investimenti compiuti in materia di tutela dell’aria oltre che, ovviamente, di attenzione ai cittadini”.

(Adnkronos)