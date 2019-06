Witt acquista la vicentina Matika

Wiit spa, uno dei principali operatori italiani nel mercato dei servizi cloud computing per le imprese, quotata alla Borsa di Milano sul segmento Star, acquisirà il 100% del capitale di Matika Spa, azienda di Vicenza leader da oltre 25 anni nell’area del Nord Est nei servizi informatici e cloud per le imprese.

Nell’ambito dell’operazione, Matika è stata assistita da Adacta in qualità di financial e legal advisor, con un team composta da Francis De Zanche, Alberto Ferracina e Riccardo Carraro. Wiit è stata assistita da Pedersoli Studio Legale con un team di avvocati composto da Marcello Magro (equity partner) con Marco Molineris, Riccardo Monge e Fabrizio Grasso. Per la parte finanziaria e fiscale sono intervenuti Deloitte e Studio Pirola.

Gli accordi prevedono l’acquisto iniziale, da parte di Wiit, di una quota del 60% del capitale sociale di Matika, per un corrispettivo pari a circa 6 milioni di euro, sulla base di una valutazione di Matika di 8,5 milioni. L’operazione sarà perfezionata entro la fine di luglio 2019.

Il restante 40% della società sarà acquisito a decorrere dall’approvazione dei bilanci al 31/12/2020 (20%) e al 31/12/2021 (20%) sulla base di valutazioni di prezzo variabili e legate ai risultati di Matika.

Matika, con sede a Vicenza, è attiva da più di 25 anni ed è oggi un Managed service provider (Msp) focalizzato prevalentemente sul Veneto e sulle seguenti aree di business: servizi gestiti infrastrutturali e soluzioni cloud; servizi professionali infrastrutturali; trading hardware e software.

Al 31 dicembre 2018, Matika, che conta 38 dipendenti, ha registrato ricavi in crescita per 9,2 milioni di euro, di cui oltre il 50% realizzato attraverso ricavi ricorsivi relativi a contratti pluriennali (servizi gestiti e Cloud), con un Ebitda di 1,8 milioni, di cui il 70% correlato sempre ai ricavi ricorsivi, e un utile netto di 0,84 milioni di euro.

