Altra conferma, Nicolò Bassanello a quota 5

Con Nicolò Bassanello si completa il reparto dei liberi della Kioene Padova per la stagione 2019/20. Nato il 3 aprile 1996 a Padova, per Nicolò si tratterà del quinto campionato consecutivo con la prima squadra. Cresciuto nelle giovanili della Kioene Padova, Bassanello è pronto ad affrontare la prossima stagione di Superlega con nuovi stimoli. «Sono felice di poter continuare a giocare per la squadra della mia città – dice Bassanello – anche perché ormai si è creato un gruppo molto affiatato. Dovremo puntare non solo a confermarci ma, se possibile, migliorare ulteriormente».

Con Danani sembra abbiate instaurato un ottimo rapporto.

«Assolutamente sì. Santiago è un bravissimo ragazzo, s’impegna molto e ha tanta voglia d’imparare. Tra di noi non vi sono mai stati contrasti, ma una sana “competizione” nella quale ci aiutiamo a vicenda dandoci consigli e suggerimenti. Sono molto contento di avere ancora lui come compagno di reparto».

Il tuo infortunio alla spalla destra fortunatamente è solo un ricordo.

«Inizialmente non fu semplice ricominciare, perché era necessario trovare tonicità e ritmo. Grazie però allo staff medico e tecnico questo percorso è stato più facile da realizzare. Ora sto davvero bene e infatti già dalla scorsa stagione ho avuto modo di giocare con più continuità».

Parallelamente alla carriera da atleta, prosegue pure quella da studente…

«Sì, mi mancano pochi esami per laurearmi in Economia a Ferrara e quindi sfrutto questo periodo di off season per seguire questo altro obiettivo personale».

SETTORE GIOVANILE E BEACH VOLLEY. Weekend di vittorie in casa bianconera. Pietro Rossi e Mattia Sella hanno ottenuto la medaglia d’argento nella Coppa Veneto Under 17 di beach volley. Terzo e quarto posto inoltre al Trofeo dei Territori beach volley Under 15 per le coppie Giulio Benetazzo – Matteo Sartore e Marco Geron – Matteo Vigato, tutti allenati dall’ex capitano Andrea Garghella. Sono infine tre gli atleti della Kioene Padova che fino al 28 giugno in Friulia Venezia disputano il Trofeo delle Regioni Kinderiadi 2019. Nel Veneto maschile Under 16 ci sono Riccardo Gatto, Thomas Perazzato e Alessandro Tolin.



