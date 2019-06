Olimpiadi: bocca, ‘il tifo di tutti gli italiani per cortina e milano’

Cortina, 21 giu. (AdnKronos) – “Inutile negarlo: siamo fieri di aver scelto Cortina come sede del nostro consiglio direttivo. Nell’universo delle competizioni sportive di portata mondiale, mai come ora la perla delle Dolomiti riveste un ruolo di primo piano: pronta ad ospitare il Campionato del mondo di Sci 2021, candidata assieme a Milano ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026, è sicuramente il palcoscenico più prestigioso per lo svolgimento di performance agonistiche di livello internazionale, ma anche una fantastica risorsa per il comparto”. Ha inaugurato così il consiglio direttivo di Federalberghi il presidente Bernabò Bocca: un incontro di grande importanza per la Federazione, che stavolta ha acquisito un significato particolare proprio in virtù del fatto che tutto si è svolto in territorio cortinese. Presente all’incontro, accanto al presidente Bocca ed a Marco Michielli, presidente Federalberghi Veneto, il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina e l’assessore regionale al Turismo, Federico Caner.

“Questa splendida cittadina, assieme a Milano, potrà valersi senza ombra di dubbio del tifo di tutti gli italiani e di tutti noi operatori del settore, che riponiamo nella scelta del Cio il massimo delle aspettative – ha detto Bocca – Da sempre sosteniamo che i grandi eventi possono rappresentare uno straordinario impulso per l’economia di interi territori e, perché no, di tutto il Paese. Intanto seguiamo l’esempio dei nostri colleghi veneti e lavoriamo. Sul resto attendiamo fiduciosi. Di sicuro è importante sottolineare che la candidatura è sostenuta con entusiasmo da tutte le imprese turistico ricettive italiane e che le associazioni degli albergatori di Alto Adige, Belluno, Bergamo, Como, Cortina, Milano, Sondrio, Trento, Varese e Verona, con l’assistenza di Federalberghi, hanno collaborato con il Coni per tutta la preparazione, promuovendo l’adesione delle aziende associate”.

“Cortina significa Dolomiti e Dolomiti significa patrimonio dell’umanità Unesco – ha sottolineato l’assessore al turismo della Regione del Veneto, Federico Caner –. Qui le montagne più belle del mondo incorniciano in modo prezioso una valle che emana fascino e suggestione, che da sempre respira cultura e internazionalità, che è soprattutto uno dei più grandi hub degli sport invernali d’Europa. Nel rispetto di questo enorme patrimonio ambientale e paesaggistico e nella consapevolezza della forza d’attrazione turistica che esercitano Cortina e il Veneto, ci accingiamo a ospitare nel 2021 i campionati mondiali di sci alpino, confidando che questi siano solo un assaggio dell’ancor più prestigioso e auspicato ritorno da queste parti della bandiera a cinque cerchi, settant’anni dopo i Giochi Olimpici del 1956. Sapremo presto se il CIO premierà la candidatura di Milano-Cortina: noi stiamo cercando di prepararci al meglio a questi eventi, sotto ogni profilo, anche dal punto di vista della qualificazione dell’offerta, compresa quella ricettiva”.

