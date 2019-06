Rubano: Predisposizione Graduatoria Legge 68/99 Veneto Lavoro

Si informa che Veneto Lavoro -Ambito di Padova- sta predisponendo una graduatoria per l’anno 2019 legge 68/99. I Centri per l’impiego devono raccogliere, per tutti i lavoratori iscritti all’elenco tenuto dall’Ufficio Collocamento Mirato dell’Ambito di Padova, e che insistono sul territorio di propria competenza, dati e notizie utili ai fini della formazione della graduatoria. generale. La delibera di Giunta Regionale (DGR Veneto n.1404 del 9/9/2016) ha infatti modificato i criteri della redazione degli elenchi degli iscritti (L.68/99) prevedendo che l’ordine sia determinato da:

percentuale di invalidità (solo disabili)

anzianità di disoccupazione

valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

I lavoratori sono tenuti a trasmettere ogni anno il proprio ISEE aggiornato. La scadenza per il 2019 è fissata al 30 giugno; le modalità per iscrizione/consegna del documento per l’ambito di Padova è il seguente:

invio da una casella pec personale, all’indirizzo pec [email protected]

consegna a mano al Centro per l’impiego del territorio provinciale dove di risulta iscritti

Maggiori e dettagliate informazioni sul sito di cliclavoroveneto o nell’allegato Predisposizione graduatoria e Modulo Legge 68/99