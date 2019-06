MILANO-CORTINA 2026, INDICAZIONI PER I MEDIA. MATERIALI, ORARI E STREAMING DELLA SESSIONE CIO

Comunicato stampa N° 995 del 20/06/2019

(AVN) – Venezia, 20 giugno 2019

Per agevolare il lavoro della stampa che volesse seguire la sessione del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna, in corso da oggi e che si concluderà lunedì 24 giugno con la proclamazione della candidatura vincitrice per l’organizzazione dei Giochi invernali 2026, si indicano i canali web e social di riferimento:

LIVE STREAMING

Il live streaming è garantito sui seguenti canali del CIO:

https://mobile.twitter.com/iocmedia

https://www.youtube.com/user/iocmedia

https://www.olympicchannel.com/en/live/ (soli eventi di lunedì)

FOTO

https://www.flickr.com/photos/iocmedia

In particolare si segnalano i seguenti eventi ufficiali di lunedì 24 giugno:

Ore 10:45: presentazione tecnica Milano-Cortina (a porte chiuse e no streaming)

Ore 12.00: punto stampa Milano-Cortina (no streaming)

Ore 14.45: presentazione finale aperta ai media Milano-Cortina (30’, diretta streaming ai canali indicati)

Ore 18:00: annuncio ufficiale della candidatura vincitrice (diretta streaming ai canali indicati)

Ore 18:30: conferenza stampa finale del CIO e della delegazione vincitrice (diretta streaming ai canali indicati).