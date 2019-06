Maturità: Studenti Medi Veneto, ‘esame bocciato, nemmeno rimandato a settembre…’

Padova, 19 giu. (AdnKronos) – “Questo nuovo esame di maturità per noi è bocciato, non lo rimandiamo nemmeno a settembre…”. Così all’Adnkronos il coordinatore degli Studenti Medi del Veneto, Tommaso Biancuzzi commenta senza mezzi la riforma dell’esame di Stato.

E spiega che: “Innanzitutto, non si possono cambiare le regole del gioco in corsa, perchè è un danno per gli studenti che da un anno e mezzo si erano preparati per il ‘vecchio’ esame di maturità. E sul piano sostanziale noi giudichiamo negativamente l’assenza dell’esame di storia e della tesina che lo studente portava all’esame, e che era l’unico momento in cui poteva esprimersi sul suo percorso di studi in maniera personale”.

E poi, spiega il coordinatore degli Studenti Medi del Veneto: “Una riforma dell’esame di maturità senza una riforma complessiva, strutturale del sistema scolastico non serve a nulla, se non a ‘scombinare’ la testa degli studenti in vista dell’esame”, conclude.

(Adnkronos)