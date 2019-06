Vigodarzere: PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

Il Comune di Vigodarzere sta elaborando il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) grazie ad un contributo di 10.000,00 euro riconosciuto dalla Regione Veneto. Il documento, che verrà poi portato in Giunta Comunale per l’adozione e successivamente per l’approvazione, rappresenterà una mappatura complessiva delle barriere esistenti nel Comune e riguardanti luoghi ed edifici pubblici. Il PEBA servirà così a guidare le future progettazioni da programmare oltre a permettere la candidatura a futuri bandi di finanziamento.

Si apre ora una fase di partecipazione alla redazione del documento che coinvolgerà cittadini e realtà del settore.



Si allega il questionario elaborato sulla base delle indicazioni della Regione Veneto e che servirà a raccogliere le Vs. segnalazioni e anche cittadini che quotidianamente sperimentano eventuali difficoltà negli spostamenti e negli accessi a luoghi ed edifici pubblici. Il questionario è anonimo e richiede solo pochi minuti per essere compilato.



Il questionario potrà essere compilato entro il 26/06/2019, dopo di che le segnalazioni raccolte saranno analizzate e inserite nel Piano.

Si informa inoltre che possono essere inviate eventuali richieste di informazioni tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: lavori [email protected] o telefonando al seguente nr. 049/8888335.