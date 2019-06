Oltre l’euro, una moneta per le imprese

Una Moneta complementare al servizio delle Pmi del territorio, sarà il tema del convegno di mercoledì 26 giugno 2019 – sala conferenze Ordine dei Commercialisti di Padova in via Gozzi 2/G dalle ore 09 alle ore 13 – organizzato con il coordinamento scientifico della Commissione di studio Accesso al credito – Merito creditizio dell’Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Padova.

La tecnofinanza ha modificato completamente il modo in cui aziende, cittadini e professionisti affrontano i temi della finanza e del credito. Si tratta di dinamiche che toccano anche l’ambito monetario: criptovalute, monete di territorio, monete di scopo, sistemi di pagamento non monetari si affermano accanto alla moneta a corso legale, generando opportunità, rischi e grandi interrogativi.

Dopo i saluti di Dante Carolo presidente ODCEC Padova e l’introduzione di Pierluigi Riello coordinatore della Commissione di studio Accesso al credito – Merito creditizio, seguiranno gli interventi di: Massimo Amato professore associato Università Bocconi su “Dalla finanza di mercato alla finanza per il mercato: le esperienze di innovazione monetaria in Europa e l’impatto dei sistemi di compensazione territoriali per lo sviluppo economico e sociale”; Alberto Baban co-fondatore e presidente di VeNetWork su “Fintech, open banking e PSD2: chi e come deve guidare le PMI dentro la rivoluzione del denaro e della finanza digitali; Francesco Fiore co-fondatore e amministratore delegato Circuito Venetex su “Il funzionamento e i benefici del Circuito Venetex per le imprese e per l’economia del Veneto: una ‘moneta’ complementare all’Euro ad elevata velocità di circolazione e uno strumento di finanziamento reciproco a tasso zero per le imprese del territorio.”

A seguire la tavola rotonda su “L’innovazione digitale monetaria si diffonde in Europa, in Italia e in Veneto e tocca imprese e persone. Lo stato dell’arte, il ruolo e le opportunità professionali per i commercialisti con Venetex”.

Modera Domenico Lanzillotta direttore di Veneto Economia.