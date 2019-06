CERCHIAMO 6 DISOCCUPATI OVER 30 PER PROGETTO TRAVEL DESIGNER

Non è un Agente di Viaggio e non è un Tour Operator, si chiama TRAVEL DESIGNER, ed è uno specialista nel costruire viaggi.

Secondo gli ultimi dati ISFOL, il Travel Designer ha un mercato sempre più ampio nel settore del turismo. Qui la componente emotiva ed esperienziale è ormai imprescindibile per la creazione di prodotti attrattivi ed innovativi. Infatti il mercato del lavoro è sempre più interessato a professionisti capaci di programmare viaggi per nicchie di turisti accomunati da specifiche passioni verso viaggi a carattere esperienziale.

L’intervento finanziato dal FSE, ed organizzato da Cescot Veneto, si propone di dotare i partecipanti degli strumenti necessari ad affiancare agenzie di viaggio, tour operator e studi di travel consultancy. Obiettivo progettare pacchetti e itinerari di viaggio all’avanguardia in grado di rispondere alle necessità di una clientela moderna e alla ricerca di una costante personalizzazione.

FORMAZIONE E STAGE

Saranno 160 ore formative in cui si affronteranno temi quali:

– Costruire un’offerta personalizzata e coerente con i trend del settore travel (concetto di “esperienza turistica”);

– principali comportamenti turistici, principali business persona del settore turistico) ;

– Costruire pacchetti turistici esperienziali modulabili sulle richieste del cliente (Tecniche di progettazione dell’esperienza turistica, elementi di progettazione creativa, strumenti di analisi del mercato, tecniche di pricing, strumenti di yield management);

– Utilizzare gli strumenti offerti dal web per la creazione e gestione dell’offerta (Elementi di marketing turistico, nuove piattaforme per il marketing digitale in ascesca: instagram e igtv, tecniche di travel storytelling, cenni di istant marketing, elementi dell’influencer marketing, relazione tra influencer e prodotto turistico, modalità di approccio al mondo degli influencer, strumenti di promo-comunicazione del prodotto turistico, tecniche di monitoraggio del marketing, tecniche di profilazione dell’utenza).

Oltre ad uno stage di 480 ore.

Scadenza invio Domanda: ENTRO E NON OLTRE il 05/07/2019 Per scaricare il testo del bando (Bando di Selezione).

Info:

Maria Grazia Insolia

e-mail [email protected]

(Confesercenti Veneto Centrale)