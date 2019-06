Comunicato stampa N° 953 del 12/06/2019

RAPPORTO AGROMAFIE: ASSESSORE PAN, “CONTRAFFAZIONI E FRODI IN AUMENTO DEL 59% NELL’AGROALIMENTARE, SISTEMA DI CONTROLLI DI POTENZIARE E RIVEDERE”

(AVN) – Venezia, 12 giugno 2019

“Un plauso convinto al sistema dei controlli e al Ministero, che dovrebbe continuare a mettere sempre più risorse nella vigilanza e nella repressione delle frodi. Ma preoccupa il aumento delle violazioni e dei prodotti taroccati nel settore agroalimentare”. Questo il pensiero dell’assessore all’agricoltura della Regione Veneto, Giuseppe Pan, di fronte alle evidenze del sesto Rapporto Agromafie 2018, elaborato da Coldiretti, Eurispes e dall’Osservatorio sulla criminalità nell’ agroalimentare presieduto dal magistrato Gian Carlo Caselli.

Dagli oltre 54mila controlli effettuati nel 2018 dall’Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) risulta un aumento del 59% delle notizie di reato nel settore agroalimentare, che si estendono ai principali comparti, dal biologico al vino, dall’olio all’ortofrutta, dalle conserve ai cereali. I settori agroalimentari più colpiti da truffe e reati sono il vino, con +75% nelle notizie di reato, la carne, dove sono addirittura raddoppiate le frodi (+101%), le conserve con +78% e lo zucchero, dove nell’arco di dodici mesi si è passati da zero e 36 episodi di frode.

“Per certi versi si tratta di fenomeno “naturale” – avverte Pan – in quanto ad una maggiore richiesta di prodotto certificato da parte del consumatore non corrisponde una adeguata e sufficiente offerta. Il settore agroalimentare paga lo scotto di un’offerta di prodotti certificati divisa e frastagliata: difficile programmare una produzione di prodotti Dop e Igp numericamente adeguata alle richieste del mercato”.

“Ma il Rapporto Agromafie – osserva Pan – rivela che la maggior parte dei prodotti sono taroccati in Italia: quindi è spesso il nostro vicino di casa a non comportarsi in maniera corretta, e non i produttori di altri paesi e altri continenti a cui siamo soliti attribuire comportamenti di concorrenza sleale”.

“Non basta potenziare il ruolo degli ispettori della ‘Repressione frodi’ – conclude Pan – Servirebbe una maggior responsabilizzazione dei Consorzi di tutela e degli enti terzi: solo una stretta integrazione fra controlli ufficiali e vigilanza degli enti terzi riuscirà a dare maggior credibilità al sistema di verifica e a tutelare produttori e consumatori”.