Eurointerim Spa: 106 milioni di euro di fatturato, un 2018 Family Friendly per l’Agenzia per il Lavoro

Ventun’anni di professionalità e valore sociale e 106 milioni di euro di fatturato: sono questi i numeri da record per Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro con Sede nazionale a Padova e con decine di Filiali sul territorio.

“Siamo davvero molto soddisfatti di questo 2018 e non solo per il traguardo di un fatturato importante, ma anche per il raggiungimento di un ottimo EBITDA e l’assenza di oneri finanziari – afferma il Presidente di Eurointerim Spa, Luigi Sposato. Abbiamo superato gli 11.000 contratti di lavoro, 5 milioni di ore lavorate e servito oltre 2200 aziende. Inoltre abbiamo erogato 10.677 ore di formazione”.

Eurointerim nasce, a capitale interamente italiano, nel gennaio 1998 con la volontà di unire la professionalità dei Consulenti del Lavoro e la conoscenza della normativa giuslavoristica con la possibilità di dare flessibilità a un mercato sostanzialmente rigido.

I Servizi sono dedicati al mondo del lavoro a 360°: Alternanza, Business to Work, Formazione, Outplacement, Outsourcing, Politiche Attive, Ricerca e Selezione, Somministrazione di Lavoro e Tirocini.

Si tratta della prima Agenzia per il Lavoro ad aver ottenuto il Rating di Legalità, dimostrando di rispettare standard elevanti di sicurezza e legalità, offrendo garanzie di trasparenza e correttezza dell’attività d’impresa. Il 15 novembre 2017, inoltre, Eurointerim Spa ha ricevuto il riconoscimento Cribis Prime Company, con il quale viene attribuito il massimo livello di affidabilità come partner commerciale. Le aziende insignite dalla CRIBIS D&B specializzata nella business information, che rappresentano il 7,6% degli oltre 6 milioni imprese italiane, sono realtà che mantengono costantemente un’elevata affidabilità economico commerciale e una virtuosità nei pagamenti verso i fornitori.

Conclude Sposato: “Il 2018-2019 è stato un periodo in cui abbiamo deciso di comunicare in maniera fattuale che la nostra Azienda accoglie e incentiva le nuove maternità e paternità, spronando i collaboratori ad avere più fiducia nel futuro. Eurointerim Spa infatti ha pensato l’incentivo alla natalità “Star bene in Azienda”: ad ogni dipendente, sia fisso che somministrato, è stata riconosciuta circa una mensilità in più alla nascita di un figlio. Il nostro claim “People. Our Passion” ci descrive e ci rappresenta al meglio. Crediamo fortemente che qualsiasi impresa debba avere non solo obiettivi economici, ma anche sociali ed ambientali. Siamo la dimostrazione che solidarietà, sociale ed efficienza sono compatibili”.

Da giugno 2018 infatti il premio di una mensilità circa (oltre ai contributi) è stato consegnato a 31 mamme e/o papà, per un totale di 70mila euro.

Il 25 maggio scorso, a seguito della consegna sul territorio degli assegni ai neogenitori, Eurointerim ha organizzato un momento di aggregazione per festeggiare con tutti i bimbi e i genitori che hanno beneficiato del bonus.