Este: Rettifica avviso pubblico manifestazione d’interesse per affidamento del servizio di pulizia immobili comunali.

Dettagli Categoria: News dal Comune Pubblicato Giovedì, 06 Giugno 2019 11:00 Visite: 129

Si rende noto che con determinazione n. 435 in data 05/06/2019 si è provveduto a rettificare l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del ” SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI” da espletarsi attraverso il MEPA ai sensi dell’ art. 36, cimma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. CIG: 792998811E approvato con determinazione n. 432/2019 ed il relativo modello di istanza allegato A).

Si precisa che all’ art. 7 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE , lettera C) Requisiti di capacità economica e finanziaria il requisito del fatturato globale per un importo non inferiore ad € 210.000,00 IVA esclusa è riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ( 2016/2017/2018) e non è richiesto per ciascun anno del triennio.

Scadenza presentazione candidature 19 GIUGNO 2019 ore 13.00

Avviso

Mudulo manifestazione interesse PDF

(Comune di Este)