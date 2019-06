CULTURA. DOMANI A VENEZIA, ALLA PRESENZA DELL’ASSESSORE CORAZZARI, SEMINARIO SUL TEMA “IL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE. OPPORTUNITA’ PER IL TERRITORIO”

Comunicato stampa N° 957 del 13/06/2019

“Il Sistema Museale Nazionale: opportunità per il territorio” è il titolo dell’incontro in programma domani dalle 9 alle 13.30 nella sala polifunzionale del palazzo della Regione (Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23) a Venezia che sarà aperto dai saluti dell’assessore alla cultura Cristiano Corazzari.

L’incontro, rivolto agli operatori di tutti i musei del Veneto, pubblici e privati, per presentare il Sistema Museale Nazionale, è organizzato da Regione del Veneto, in collaborazione con il Polo Museale del Veneto – Ministero per i Beni e le Attività culturali, il coordinamento regionale Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto Icom Italia.

Il Sistema Museale Nazionale rappresenta un’opportunità per i musei del Veneto che, entro l’anno, potranno disporre di una rete di collegamento tra enti museali e luoghi della cultura, al fine di migliorare l’offerta culturale e rispondere a livelli uniformi di qualità. Il seminario intende, quindi, essere occasione di confronto per fare il punto della situazione e di verifica sulle opportunità che si stanno aprendo per tutti i musei della nostra regione.