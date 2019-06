TABACCO: FLUE CURED VERONA, NUOVO INCONTRO A VENEZIA. TAVOLO REGIONALE AL LAVORO PER FAVORIRE TUTELA POSTI DI LAVORO E INDOTTO

Comunicato stampa N° 943 del 11/06/2019

(AVN) Venezia, 11 giugno 2019

Nuovo incontro oggi in Regione Veneto dell’Unità di crisi aziendale in merito alla vicenda Flue Cured Verona: al tavolo hanno partecipato il liquidatore e il commissario giudiziale della ex cooperativa Tabacco Verona, i rappresentanti sindacali e i rappresentanti aziendali della Flue Cured di Salizzole, quest’ultimi assistiti da Confagricoltura Verona.

Il tavolo regionale, che si era già riunito la settimana scorsa in merito alla complessa vicenda che vede la Flue Cured in sofferenza per la mancata liquidazione dei crediti dal concordato liquidatorio della ex Cooperativa Tabacco Verona, sta monitorando l’evolversi della situazione e favorendo il dialogo tra le parti, nell’auspicio che si possa trovare una positiva soluzione alla vertenza. L’incontro odierno, che ha visto la partecipazione di tutte le parti coinvolte, ha rappresentato un ulteriore momento di confronto.

In tale occasione la Regione ha ribadito che, per il tramite delle parti stesse, intende continuare a monitorare la vicenda sino alla sua soluzione.

Per la Regione Veneto e l’unità di crisi aziendale la priorità resta quella della tutela degli 80 posti di lavoro diretti e dei circa 500 posti di lavoro indiretti in un comparto agroindustriale che vede il Veneto al terzo posto in Italia (dopo Campania e Umbria) per volume di produzione con oltre il 28 per cento del raccolto nazionale.