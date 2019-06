Pmi: da regione veneto 4,5 mln per assumere ricercatori (2)

(AdnKronos) – Il bando, dell’importo di 4.500.000 euro, sarà cofinanziato dalle risorse del POR FESR 2014-2020 destinate alla ricerca e all’innovazione, ed è rivolto a micro, piccole e medie imprese che presentino progetti coerenti con la strategia di specializzazione intelligente del Veneto.

Novità molto importante è la semplificazione amministrativa prevista in favore delle imprese per quanto concerne le attività di rendicontazione. Ferma restando la valorizzazione dei risultati ed il raggiungimento degli obiettivi progettuali, il bando, infatti, prevede opzioni semplificate in materia di costi quali i costi standard per il personale e modalità di calcolo della spesa su base forfettaria.

