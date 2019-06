Conselve Pink Race

Sto caricando la mappa …. Prato comunale di Conselve

Piazza XX Settembre, 32 – Conselve

Events Piazza XX Settembre, 32 – Conselve 45.23253740000001 11.876056800000015

Giorno e Orario

Data – 14/06/2019

Inizio: 18:30 – Fine: 23:30

Luogo

Prato comunale di Conselve

Nome dell’Associazione: ASD gruppo podistico conselvano

Recapito telefonico per l’evento:

Email:

Sito web:

Tipologia:

Ritrovo a partire dalle 18:30 in Prato comunale di Conselve dove sarà possibile iscriversi e partecipare ad “Aspettando la Pink Race” , Physical Evolution apd vi aspetta per un po’ di stretching e attività muscolare a tempo di musica.

La manifestazione si svolge all’interno del Summer Pra Festival.

La manifestazione podistica parte alle 20:00. I percorsi sono due, uno di circa 4,5 km e l’altro di circa 8,5 km.

Costo della partecipazione: 8 euro con la maglia celebrativa, l’assicurazione (braccialetto) e ristori oppure 3 euro con i soli ristori e l’assicurazione (braccialetto).

Sarà presente deposito borse custodito. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a IOV e Centro Veneto Progetti Donna.

Preiscrizioni e acquisto maglie: presso i negozi di Conselve : Benetton, Centro Copie, Charme, Marigo Kids, gelateria Prima o Poi, Sanitaria Centrale, Farmacia e Parafarmacia Meltias, Martin Maffeo, fino al 14 giugno; nonché presso il gazebo di Asd gruppo podistico Conselvano durante le manifestazioni podistiche del marciapadova.

(CSV di Padova)