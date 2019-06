07/06/2019 – N.

AMBIENTE. COLDIRETTI PROMUOVE LA GIORNATA DELLA SOSTENIBILITA’ A CONEGLIANO (TV). VENERDI, 14 GIUGNO AL CERLETTI ANTEPRIMA DOSSIER

7 giugno 2019 – Dopo mesi di lavoro, raccolta dati e incontri sul territorio il Comitato Scientifico sulla Sostenibilità promosso da Coldiretti organizza il primo focus sul modello di sviluppo rurale ecocompatibile.

Venerdì 14 giugno alle ore 10.30 in Aula Magna dell’Istituto “Cerletti” di Conegliano sarà presentata l’anteprima del dossier elaborato dai componenti del coordinamento circa una ventina di enti, associazioni e organismi di varia natura. Il programma dell’iniziativa prevede i saluti istituzionali del Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà e l’introduzione ai lavori da parte del Presidente provinciale Coldiretti Giorgio Polegato.

Le relazioni, moderate da Pietro Piccioni Direttore di Coldiretti Veneto, sono affidate a Sandro Cinquetti Direttore U.O.C. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss2, Gianluca Fregolent della Direzione Agroambiente Regione Veneto, Riccardo Velasco del CREA, Viticoltura Enologia di Conegliano, Stefano Vaccari Capo Dipartimento ICQRF del Mipaaf, nonché il contributo di Alfonso Pecoraro Scanio Presidente della Fondazione Univerde in videomessaggio. Le conclusioni saranno a cura di Daniele Salvagno Presidente di Coldiretti Veneto. Interverrà Giampaolo Bottacin Assessore regionale all’Ambiente.

La manifestazione proseguirà il giorno successivo, 15 giugno, con una passeggiata ecologica e un brindisi da record condiviso da cittadini e produttori in Piazza Cima.

(Coldiretti Veneto)